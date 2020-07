I fratelli Russo hanno parlato con ComingSoon.net dell’impatto disu, alludendo alla direzione che avrebbero voluto che prendesse la trilogia sequel.

Quando il giornalista ha chiesto ai due fratelli cos’è che avrebbero fatto diversamente se avessero avuto la possibilità, Joe ha risposto quanto segue:

Da fan sfegatati di Star Wars, probabilmente ci saremmo concentrati sulla storia di Luke Skywalker. Credo che ci fosse del potenziale per tre film per portare a compimento la sua storia. Ma ognuno fa la sua scelta. Visto che Star Wars è stato così importante per noi da giovani, girare Infinity War e Endgame è stato un po’ come il nostro Impero [colpisce ancora]. Sono stati l’espressione di ciò che quei film hanno significato per noi da bambini e di ciò che ne abbiamo ricavato e tratto in termini di modelli e struttura narrativa. In [Infinity War e Endgame] abbiamo replicato gli stessi modelli.

Qualcuno di molto vicino ai fratelli Russo, in effetti, avrà modo di lavorare a un progetto ambientato nel mondo di Star Wars. Parliamo di Kevin Feige, il presidente dell’Universo Cinematografico Marvel.

In un’intervista proposta dall’Hollywood Reporter qualche mese fa, i registi avevano avuto modo di spendere qualche parola sul coinvolgimento di Feige in questo progetto di Star Wars di cui, sostanzialmente, non sappiamo ancora nulla: