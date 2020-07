Sappiamo ancora poco sulla trama e sui personaggi di, anche se qualche settimana fa lo stessosi è sbilanciato rivelando alcuni dettagli, incluso il fatto chesarà l’ex moglie dell’antagonista, un oligarca russo interpretato da Kenneth Branagh.

In una nuova intervista pubblicata da Variety, scopriamo che il regista inizialmente aveva deciso di scartare l’attrice perchè… era stata troppo brava in Widows – Eredità Criminale di Steve McQueen:

Stavo cercando un’attrice in grado di dare una caratterizzazione molto, molto inglese. Una vera e propria Rosa Inglese.

In Widows, la Debicki interpreta un’americana in maniera estremamente convincente. Fu Emma Thomas, partner produttrice e moglie di Nolan, a suggerire al regista di ingaggiare l’attrice per la parte spiegandogli che non è americana ma inglese:

Elizabeth è la classica grande attrice che, quando viene portata alla tua attenzione, ti rendi conto di averla vista in tantissimi film pensando fossero attrici diverse.

Il regista ha quindi rivisto Widows e ha recuperato Il Grande Gatsby e la serie The Night Manager, rimanendo “sconvolto” dalla versatilità dell’attrice:

Per qualcuno così magnetico e interessante da vedere come lei, l’idea che abbia quest’abilità camaleontica dimostra il suo talento come attrice.

Nolan, a quel punto, ha voluto offrirle la parte ma l’attrice ha insistito per fare un’audizione:

Non le stavo certo chiedendo di fare un’audizione! Alcuni attori sono a un livello tale per cui un regista preferisce non chiedergli di fare un’audizione. Ma lei voleva farla. Penso fosse importante, per lei, essere consapevole del fatto che sarebbe stata in grado di fare ciò che le chiedevo. Così ha fatto l’audizione e ci ha lasciati a bocca aperta. Nella mia mente, stava solo confermando ciò che già sapevo. Ha fatto molto più di quello che speravo. Era un ruolo molto difficile da rendere, perché doveva essere estremamente vulnerabile, eppure avere questa forza, questa profondità, queste riserve d’energia pronte a emergere. Penso che sia molto difficile per un attore interpretare un ruolo così senza sembrare irrealistico, o senza restituire una versione superficiale del suo arco evolutivo. È riuscita a trovare un modo per interpretare allo stesso tempo un personaggio vulnerabile e forte, una cosa molto umana e reale.

Tenet: i dettagli del film

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.

Nel cast di Tenet troviamo Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Stato scritto e diretto da Nolan, Tenet è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. Emma Thomas e Nolan sono produttori con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson. Girato in sette nazioni differenti, il film verrà distribuito al cinema dalla Warner Bros. Pictures il 31 luglio negli Stati Uniti e in altri paesi, il 3 agosto in Italia.