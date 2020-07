Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato una nuova immagine diil film condiretto dasulla base del celebre videogame della Capcom.

Oggi, purtroppo, una brutta notizia: la Screen Gems ha deciso di rimandare l’uscita della pellicola inizialmente programmata per il 4 settembre di ben 7 mesi.

Per evitare la concorrenza con A Quiet Place 2, il film sarà nei cinema statunitensi il 23 aprile 2021, lo stesso giorno in cui approderà in sala Last Night in Soho di Edgar Wright.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola

Dietro al nostro mondo, ce n’è un altro: un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite un portale dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte a implacabili e terrificanti attacchi da parte dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere e trovare un modo per tornare a casa. Basato sulla serie di videogiochi, famosa in tutto il mondo, MONSTER HUNTER.

Il franchise videoludico, che ha debuttato oltre un decennio fa, è incentrato, naturalmente, sulla caccia ai mostri.

Prima di Monster Hunter, Anderson ha diretto due episodi della serie Origin e prima ancora Resident Evil: The Final Chapter, ultimo capitolo del franchise proprio con Milla Jovovich.