È un film che non sono stato in grado di riguardare. Ci vuole del tempo per digerire e far pace con i tuoi stessi film. Io quando faccio un film provo una gioia profonda, ma anche dolore e rabbia durante tutto il processo. Una volta che il lavoro è finito, mi ci vogliono anni prima che sia in grado di rivederli e viverli per quello che sono. Non sono ancora a quel punto con Blade Runner 2049.