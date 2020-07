Dopo The Old Guard è pronta a tornare dietro la macchina da presa per il nuovo film della TriStar Pictures con il premio Oscarche sarà intitolato

Il film sarà ispirato ai fatti realmente accaduti nel Regno di Dahomey, uno degli stati più potenti in Africa nel 18° e ne 19° secolo. La storia seguirà Nanisca (che sarà interpretata da Davis), generale di un’unità militare, e sua figlia Nawi, che insieme combatterono i francesi e le tribù limitrofe che violarono il loro onore, schiavizzando il loro popolo e minacciando di distruggere tutto ciò per cui avevano vissuto.

La pellicola sarà prodottoa dalla Welle Entertainment di Cathy Schulman, dalla stessa Davis, da Julius Tennon della JuVee Productions e da Maria Bello della Jack Blue Productions.

“Noi della JuVee siamo più che emozionati di presentare questa storia incredibile delle amazzoni del Dahomey al mondo. È ora che occupino un posto nella storia e nelle mani Gina Prince-Bythewood il progetto lascerà il segno” hanno dichiarato Davis e Tennon.

Prince-Bythewood ha diretto e scritto film come Love & Basketball, La vita segreta delle api e Beyond the Lights: Trova la tua voce. Di recente ha lavorato al film Netflix e Skydance The Old Guard con Charlize Theron e KiKi Layne.

