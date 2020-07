Nel corso di una recente intervista con Syfy ha parlato di, il film condi recente rinviato all’anno prossimo.

Il regista ha promesso nello specifico creature fantastiche migliori di quelli di un “concorrente” in materia di mostri:

Tutti i nostri mostri sono alti 15-18 metri. Sono spettacolari. Li stiamo creando con molti più dettagli dei dinosauri di Jurassic World. E hanno un aspetto perfino migliore, perché abbiamo girato in ambientazioni vere in Sudafrica e in Namibia, cosa che dà agli animatori qualcosa a cui fare riferimento: vento vero, polvere vera e veri raggi solari. I mostri sono l’unica cosa digitale praticamente.

Il regista ha spiegato che la giustapposizione tra ambienti veri e mostri digitali ha indotto la troupe a riferirsi a Monster Hunter a come un “Lawrence d’Arabia…con i mostri“.

Il film sarà nei cinema statunitensi il 23 aprile 2021, lo stesso giorno in cui approderà in sala Last Night in Soho di Edgar Wright.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola

Dietro al nostro mondo, ce n’è un altro: un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite un portale dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte a implacabili e terrificanti attacchi da parte dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere e trovare un modo per tornare a casa. Basato sulla serie di videogiochi, famosa in tutto il mondo, MONSTER HUNTER.

Il franchise videoludico, che ha debuttato oltre un decennio fa, è incentrato, naturalmente, sulla caccia ai mostri.

Prima di Monster Hunter, Anderson ha diretto due episodi della serie Origin e prima ancora Resident Evil: The Final Chapter, ultimo capitolo del franchise proprio con Milla Jovovich.