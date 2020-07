In un momento storico denso di incertezze, noi di BadTaste desideriamo guardare al futuro e innovare: è per questo che oggi lanciamo BadTaste+.

Sono passati ormai più di due anni da quando abbiamo iniziato a chiedere ai nostri lettori di sostenerci: siamo convinti che l’editoria online di qualità non possa dipendere unicamente dalla pubblicità, e in un contesto in cui il nostro settore (in particolare quello del cinema) è sempre più in crisi, riteniamo giusto che i lettori abbiano la possibilità di sostenere le realtà a cui tengono.

Con BadTaste+, tuttavia, abbiamo deciso di non limitarci a chiedervi questo. Ci sono infatti molti motivi per scegliere di iscriversi al mese di prova e poi abbonarsi: BadTaste+ propone suggerimenti personalizzati in base ai vostri argomenti preferiti, la possibilità di salvare gli articoli e consultare una cronologia di lettura, contenuti esclusivi (tra cui un nuovo prodotto multimediale, il Podcast+, articoli interattivi, speciali e approfondimenti), newsletter personalizzate e altro ancora. Un’offerta editoriale che intendiamo ampliare con il passare del tempo, ma facendo una promessa a voi lettori: non vogliamo mettere sotto paywall nulla di quello che facevamo prima e che continueremo a fare. BadTaste+ si chiama così proprio perché vi propone qualcosa in più.

L’obiettivo è, ovviamente, quello di avere a disposizione gli strumenti giusti per affrontare le sfide che ci aspettano e restituire a voi lettori un sito sempre più aggiornato, accattivante e ricco di contenuti.

I vantaggi di BadTaste+

Contenuti esclusivi – Non solo una struttura personalizzata. In qualità di utente BadTaste+ avrai accesso ad articoli, podcast e molti altri contenuti in esclusiva.

– Non solo una struttura personalizzata. In qualità di utente BadTaste+ avrai accesso ad articoli, podcast e molti altri contenuti in esclusiva. Una dashboard personalizzata – Esplora la tua bacheca utente: c’è una sezione per ogni argomento, dal cinema ai videogiochi, con contenuti suggeriti in base ai tuoi maggiori interessi.

– Esplora la tua bacheca utente: c’è una sezione per ogni argomento, dal cinema ai videogiochi, con contenuti suggeriti in base ai tuoi maggiori interessi. Possibilità di salvare i contenuti – Ci sono notizie che non si dimenticano più. Soprattutto se le salvi! Con BadTaste+ puoi salvare i tuoi contenuti preferiti oppure, se non hai tempo, conservarli “per dopo”. Così puoi leggerli quando vuoi, comodamente dal tuo account.

– Ci sono notizie che non si dimenticano più. Soprattutto se le salvi! Con BadTaste+ puoi salvare i tuoi contenuti preferiti oppure, se non hai tempo, conservarli “per dopo”. Così puoi leggerli quando vuoi, comodamente dal tuo account. Newsletter personalizzate – Serie tv o cinema? Fumetti o videogiochi? Tu scegli gli argomenti che ti interessano di più, noi ti mandiamo una newsletter personalizzata con le notizie da non perdere.

– Serie tv o cinema? Fumetti o videogiochi? Tu scegli gli argomenti che ti interessano di più, noi ti mandiamo una newsletter personalizzata con le notizie da non perdere. Cronologia di lettura – Ricordi di aver letto un articolo pazzesco, lo vorresti suggerire a un amico… ma non lo trovi più. Non affannarti! Dal tuo account BadTaste+ accedi alla cronologia di lettura per ritrovare facilmente gli articoli già letti.

– Ricordi di aver letto un articolo pazzesco, lo vorresti suggerire a un amico… ma non lo trovi più. Non affannarti! Dal tuo account BadTaste+ accedi alla cronologia di lettura per ritrovare facilmente gli articoli già letti. Nessuna pubblicità

Provalo gratis!

Provare BadTaste+ è semplice: i primi 30 giorni, infatti, li offriamo noi. Basta iscriversi al mese di prova gratuita in questa pagina! Nel corso dei prossimi giorni e settimane troverete sempre più contenuti esclusivi.

Chi è già registrato al nostro sito può loggarsi in questa pagina ed effettuare il mese di prova gratuito.

Per quanto riguarda i nostri attuali sottoscrittori, tutti i profili verranno automaticamente convertiti a Plus: in questi giorni riceverete una mail con tutte le indicazioni.