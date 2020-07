Gli anni più belli non ha smosso più di tanto l’incremento degli incassi al box-office italiano. Non che si sperasse in un miracolo, ma il ritorno in sala di un film che prima del lockdown era riuscito a raccogliere oltre cinque milioni di euro (ma che potenzialmente avrebbe forse potuto farne il doppio) non sembra aver cambiato più di tanto le carte in tavola, almeno mercoledì: vedremo se nel corso del weekend le cose andranno diversamente.

Quasi diecimila persone sono andate al cinema ieri (9.916 per l’esattezza), con un totale di 53mila euro di incassi (circa la metà provenienti dalle arene estive): un anno fa ne venivano raccolti 805mila, anche grazie alla presenza di Spider-Man: Far From Home in testa. Il dato è in leggero calo rispetto a una settimana fa (vi è anche un calo di schermi registrati da Cinetel, il che forse significa che i dati non sono del tutto completi, anche se sappiamo che alcune sale hanno effettivamente deciso di chiudere dopo il rinvio di Onward). Gli schermi monitorati sono 443 (una settimana fa erano 457, contro gli oltre 3.122 di un anno fa), e se anche qualche sala manca all’appello, il dato che appare evidente è la frenata delle riaperture.

In testa, ovviamente, Gli anni più belli che incassa 12.531 euro e sale così a 5.4 milioni complessivi. Al secondo posto troviamo invece Piccole donne, con 2.500 euro e 5.9 milioni complessivi, mentre chiude il podio La dea fortuna, con 1.968 euro e un totale di 8.2 milioni di euro.

INCASSI ITALIA BOX-OFFICE 15/7/2020

GLI ANNI PIÙ BELLI – € 12.531 / € 5.436.087 PICCOLE DONNE – € 2.580 / € 5.900.363 LA DEA FORTUNA – € 1.968 / € 8.203.796 EMMA – € 1.737 / € 10.739 MATTHIAS & MAXIME – € 1.663 / € 32.524 MEMORIE DI UN ASSASSINO – € 1.601 / € 344.462 CENA CON DELITTO – € 1.558 / € 5.102.296 JOJO RABBIT – € 1.441 / € 3.979.910 FAVOLACCE – € 1.426 / € 84.004 TROLLS WORLD TOUR – € 1.210 / € 13.022

