Dopo una serie di false partenze, i cinema cinesi possono finalmente “tornare in attività in maniera ordinata” a partire dal 20 luglio, nelle zone a basso rischio di diffusione del Coronavirus. Lo ha annunciato la China Film Administration con una comunicazione ufficiale. Ovviamente le sale che riapriranno dovranno seguire protocolli di sicurezza, prevenzione e controllo.

Si tratta di un segnale positivo per l’industria cinematografica non solo locale (martoriata dal lockdown e dal post-lockdown) ma anche internazionale (il box-office cinese, negli anni, è diventato molto importante per i conti dei blockbuster americani e non solo). Il mercato cinese è il secondo a livello globale: le stime attuali parlano di un crollo di almeno 4 miliardi di dollari in mancati incassi nel 2020.

Dopo la chiusura a livello nazionale alla fine di gennaio, in linea con il blocco totale di tutte le attività per fermare la diffusione del Coronavirus, a marzo l’amministrazione aveva dato il via libera a una progressiva riapertura delle sale. Proprio mentre Shanghai si preparava a riaprire oltre 200 cinema, però, il governo centrale ha bloccato tutto a causa dell’aumento dei focolai di diffusione in alcune zone a causa di casi importati. A marzo l’intenzione era quella di ridistribuire film di catalogo locali come Monster Hunt, Wolf Warrior 2 e The Wandering Earth, oltre a blockbuster americani di successo come la saga di Harry Potter. È probabile che per le nuove riaperture si adotti la stessa strategia, anche se diversi film della stagione passata attendono di uscire in sala: parliamo di 1917, Jojo Rabbit, Bad Boys for Life, Dolittle e anche la commedia cinese Detective Chinatown 3.

Tutti i cinema che decideranno di riaprire lo faranno seguendo le “Linee guida per la prevenzione e il controllo delle riaperture dei cinema dell’associazione dei distributori ed esercenti cinesi”.

Ricordiamo che il 25 luglio inizierà lo Shanghai Film Festival, una versione ridotta della tradizionale kermesse alla quale potranno partecipare solo persone presenti nel paese.

Fonte: Deadline