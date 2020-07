Il 20 luglio il cast di, cult diretto da, si riunirà virtualmente per beneficenza in favore dell’ente benefico Water for People.

Durante l’evento che si terrà grazie a Entertainment Weekly verrà letta l’intera sceneggiatura del lungometraggio con la presenza di Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Chris Evans, Aubrey Plaza, Ellen Wong, Kieran Culkin, Mark Webber, Johnny Simmons, Alison Pill, Satya Bhabha, Mae Whitman, Brandon Routh e Jason Schwartzman insieme anche al co-sceneggiatore Michael Bacall e al creatore della graphic novel di Scott Pilgrim Bryan Lee O’Malley.

La sinossi ufficiale del film di Edgar Wright:

Il ventenne Scott Pilgrim ha perso la testa per la bella Ramona Flowers, ma conquistarla non sarà facile a causa dei suoi ex fidanzati che ne tengono sotto controllo la vita sentimentale.

Il film è arrivato nelle sale nel 2010. Michael Bacall e Edgar Wright si sono occupati della sceneggiatura del progetto.

