Da MI6-Hq , sito non ufficiale dedicato a James Bond ma fonte sempre molto affidabile, arrivano notizie piuttosto preoccupanti su, l’ultimo film di 007 con Daniel Craig nei panni di James Bond.

Stando alle fonti del sito, la Universal e la MGM starebbero considerando l’idea di rimandare il film all’estate 2021.

Una decisione sarà presa il prima possibile visto che in gioco c’è il lancio di una campagna promozionale di 90 giorni dal valore di decine di milioni di dollari. Lo studio ha già perso 30 milioni di dollari per lo slittamento di aprile, perciò nessun dirigente trova allettante l’idea di iniziare una campagna per poi ritirarla in corso d’opera qualora la situazione negli Stati Uniti dovesse precipitare.

Per il 2021 la Universal ha in programma l’uscita di Fast & Furious 9 ad aprile e quella di Jurassic World: Dominion a giugno. Se dovesse essercene bisogno, il film di Colin Trevorrow potrebbe slittare all’autunno cedendo così al posto a James Bond, che si troverebbe a fare i conti con Venom: La furia di Carnage.

Il sito chiude con una nota, che vi riportiamo qui di seguito:

Per mettere a tacere voci e idee sbagliate, la EON, la MGM e la Universal non stanno considerando l’opzione streaming VOD per “No Time to Die”. Arriverà al cinema anche se dovesse volerci un altro anno o di più […] A differenza di altri studi, non ci sono scadenze, debiti o alcuna fretta di distribuire il film in un mercato tutt’altro che solido. Il film tra l’altro è pronto e non necessita di accorgimenti, riprese aggiuntive o altro. È un prodotto finito pronto all’uscita. Ogni speculazione sul contrario è falsa.

Il film sarà distribuito dalla MGM con Annapurna negli USA e dalla Universal nel resto del mondo. Tra i luoghi scelti per le riprese la Giamaica, la Norvegia, l’Italia e Londra.

Questa la sinossi ufficiale:

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.