Netflix sta sviluppando un film basato su, le memorie di, la persona più giovane al mondo ad aver fatto il giro del mondo in barca. A dirigere la pellicola ci sarà(Around the Block).

Nel 2009 Jessica Watson è diventata la persona più giovane completare la circumnavigazione del globo in solitaria, senza fermate e senza assistenza, sopravvivendo a sette problemi tecnici gravi. A soli sedici anni, ha compiuto l’impresa in 210 giorni a bordo della sua barca a vela Ella’s Pink Lady, lunga solo una decina di metri, e ha fatto rientro a Sydney (Australia) tre giorni prima del suo diciassettesimo compleanno.

La ragazza non si è mai considerata un’eroina, ma “una persona normale che aveva un sogno e ha lavorato duramente per dimostrare che tutto è veramente possibile”, e ha aggiunto: “È un grande onore il fatto che Netflix porti sullo schermo la mia vita. Spero che il film ispiri le persone in giro per il mondo a provare ad andare in barca a vela e perseguire le proprie avventure. Sono entusiasta del fatto che Sarah diriga il film e sia sostenuta da un grande team di produzione.”

La regista scriverà la sceneggiatura assieme a Cathy Randall. Debra Martin Chase della Martin Chase Productions si occuperà della produzione assieme ad Andrew Fraser della Sunstar Entertainment. La regista e Shahen Mekertichian della Sunstar saranno produttori esecutivi.

La giovane velista fornirà anche una consulenza per la realizzazione del film. All’epoca girò da sola un documentario sulla sua impresa, intitolato 210 e narrato poi da Richard Branson.

Fonte: Deadline