Fan di Harry Potter accorrete! Dal 23 luglio, in esclusiva per lo store digitale di Wizarding World , sarà possibile acquistare un nuovo paio di sneaker targate K-Swiss e ispirate all’universo potteriano, più in particolare allo sport per eccellenza del mondo magico, ovvero il Quidditch.

Il marchio americano di scarpe sportive K-Swiss ha infatti stretto una collaborazione con la Warner Bros. Consumer Products per realizzare queste calzature in edizione limitata denominate “Harry Potter x K-Swiss Firebolt Hypercourt Express 2”.

Il costo preciso di tali calzature è $119.95. Inoltre saranno disponibili per chi acquista il prodotto in Gran Bretagna, 20 confezioni del prodotto che conterranno in esclusiva la riproduzione da collezione dell’iconico Boccino d’Oro.

Trovate le immagini del prodotto qua sotto:

Qua sotto trovate la sinossi di di Pietra Filosofale, prima opera della saga potteriana:

Questo per Harry è il primo anno alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. In occasione del suo undicesimo compleanno ha scoperto di non essere un bambino normale, rimasto orfano dei genitori e allevato dagli zii, Petunia e Vernon Dursley, ma di essere in realtà figlio di maghi, Lily e James Potter…

FONTE: GeekCulture