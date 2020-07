Secondo quanto riportato da Variety il mese prossimo Prop Store (con sedi a Londra e a Los Angeles) metterà all’asta alcuni grandi cimeli provenienti dal mondo della settima arte.

Tra gli 850 articoli che saranno protagonisti dell’asta (che si terrà il 26 e il 27 agosto) ci saranno anche il casco indossato da Tom Cruise in Top Gun del 1986, la cinepresa con cui Alfred Hitchcock ha girato Vertigo (La donna che visse due volte), i guantoni da boxe di Rocky Balboa del 1976 utilizzati in Rocky, la Cadillac Coupe De Ville guidata da Brad Pitt in C’era una Volta a.. Hollywood di Quentin Tarantino, un modellino della navicella Nostromo usata per le riprese di Alien (1979), un costume promozionale di Darth Vader (con casco) da Star Wars: Episodio IV – Una Nuova Speranza, l’uniforme di Egon Spengler (Harold Ramis) da Ghostbusters II, la giacca indossata da Susan Sarandon in Thelma e Louise, l’abito blu di Ron Burgundy (Will Ferrell) indossato in Anchorman 2 – Fotti la notizia, il costume di Katniss indossato da Jennifer Lawrence nel primo film di Hunger Games, la spada laser di Obi-Wan Kenobi utilizzata in Star Wars: Episodio II – L’Attacco dei Cloni, la punta del bastone di Ra da Indiana Jones e i Predatori dell’Arca Perduta e la Colt Walker utilizzata da Clint Eastwood in Il texano dagli occhi di ghiaccio.

