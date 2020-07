Per il rispetto di tutte le misure di sicurezza sui set la Warner Bros. ha organizzato un sistema di segnalazioni anonime per permettere a tutti coloro che lavoreranno ai prossimi film in produzione dello studio in Europa di porre all’attenzione dei superiori comportamenti scorretti.

La misura riguarda nello specifico due grossi film che prossimamente torneranno in produzione: The Batman e Animali Fantastici 3, entrambi costretti a chiuder bottega all’inizio della pandemia.

Kevin Trehy, vicepresidente esecutivo di produzione alla Warner Bros. ha esposto la proposta durante un incontro a porte chiuse per i membri del sindacato Bectu (Broadcasting, Entertainment, Communications and Theatre Union).

Trehy, a capo di una taskforce per le ripartenze in casa WarnerMedia, ha aggiunto che la compagnia sta cogliendo l’occasione per ascoltare le esigenze della troupe e ha anche assunto dei consulenti per la sicurezza per gestire i dubbi e le preoccupazioni di tutti.

Ha inoltre aggiunto che la Warner Bros. ha preso molto seriamente la situazione e i protocolli di sicurezza per evitare contagi indesiderati, superando per rigore le linee guida stilate dalla British Film Commission.

Trehy ha concluso spiegando che il ritorno all’opera è visto in maniera molto cauta e che i programmi di lavorazione dovranno per forza di cosa essere intesi come “flessibili”.

The Batman ha un’uscita fissata al 1° ottobre 2021; Animali Fantastici 3 al 12 novembre 2021.

Fonte