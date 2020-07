Dopo aver trovato i suoi Peter Pan e Wendy e il suo Capitan Uncino (Jude Law) , sembra che la produzione dell’adattamento live action del classico Disney sia pronta a partire.

Stando al calendario di produzione fornito dalla Director’s Guild of Canada, le riprese di Peter Pan (titolo di lavorazione Bonfire) sono programmate per partire a Vancouver l’8 marzo 2021, concludendosi 4 mesi dopo, il 30 giugno.

Questo darà a Law il tempo di tornare invece nei panni di Albus Silente in Animali Fantastici 3 visto che le riprese ripartiranno prossimamente.

Il film, diretto da David Lowery, regista di Il drago invisibile e Storia di un fantasma, avrà come protagonisti Alexander Molon e Ever Anderson nei panni rispettivamente di peter e Wendy: Alexander Molony ha recitato in alcune serie televisive come Raa Raa the Noisy Lion, Claude e The Reluctant Landlord mentre Ever Anderson è invece la figlia di Milla Jovovich e Paul W.S. Anderson, ha fatto una piccola apparizione in Resident Evil: The Final Chapter nei panni di una giovanissima Alice e anche nei panni della Regina Rossa.

David Lowery dirigerà il progetto su una sceneggiatura di Toby Halbrooks. Il regista ha ammesso di aver particolarmente apprezzato la versione uscita nel 2003 e di non andare matto per le storie sulle origini nello stile del Pan – Viaggio sull’isola che non c’è della Warner Bros. uscito nel 2015.

Fonte: DisInsider