“Se la comunità degli esercenti cinematografici non avrà nuovi film nel giro di pochi mesi, non ci sarà più una comunità di esercenti cinematografici”: con queste poche ma dure parole il proprietario di un cinema inglese commenta su Variety la situazione in cui si trovano moltissime realtà in vari paesi del mondo dove l’emergenza Coronavirus è rientrata e le sale hanno riiniziato ad aprire. L’intervista è stata pubblicata poche ore prima dell’annuncio dell’ennesimo rinvio (questa volta a data da definirsi) di, e mette a nudo la dipendenza del continente europeo (tra gli altri) dal prodotto americano in particolare per gli incassi estivi. Persino in Francia, in estate il 70% del box-office è dominato dai blockbuster americani.

L’attuale situazione di stallo oltreoceano sta mettendo in serissima difficoltà catene come Vue e Cineworld, che inizialmente dovevano riaprire le loro sale nel Regno Unito il 10 luglio, data poi slittata al 31 luglio e che probabilmente slitterà ancora dopo le ultime notizie. “Aspettiamo di capire cosa succede con le date di uscita prima di prendere decisioni definitive,” ha spiegato Tiom Richards, CEO di Vue, che gestisce 91 cinema in UK e possiede anche la catena italiana The Space Cinema, “è diverso se viene spostato un film o se vengono spostati tutti”. Vue ha riaperto già 81 cinema in paesi come Italia, Germania, Danimarca, Olanda, Lituania e Polonia: in sala vengono proiettati grandi successi del passato e gli incassi sono bassi, “è un modello di business assolutamente non a lungo termine, non è sostenibile” perché il pubblico è abituato ad andare al cinema a vedere prodotti inediti.

Secondo quanto riporta Comscore, in Europa sono stati riaperti il 35% dei cinema finora, e il pubblico desidera andare a vedere i grandi blockbuster estivi, ma siccome ogni paese sta uscendo dal lockdown in tempi diversi è impossibile gestire un lancio globale tradizionale.

È esattamente ciò che ha affermato Toby Emmerich nell’annunciare che presto verrà resa nota una nuova data di uscita di Tenet:

Condivideremo la nuova data del 2020 di Tenet a brevissimo. Non tratteremo Tenet come un’uscita in contemporanea mondiale, perciò i nostri progetti di marketing e distribuzione rifletteranno la cosa.

Sembra che sia la Warner che la Disney stiano valutando l’ipotesi di far uscire Tenet e Mulan (attualmente ancora previsto per il 21 agosto) prima in Europa e in Asia per poi lanciarli negli Stati Uniti, ma non oltre le due settimane di distanza per via del rischio che si corre con la pirateria. Il problema è che al momento non è chiaro quando i cinema americani potranno riaprire, vista la situazione drammatica e fuori controllo in aree ritenute chiave per il box-office.

Inizia però a farsi strada l’ipotesi che la strategia di lancio “non tradizionale” della Warner per il film di Christopher Nolan preveda un uscita iniziale in paesi in cui l’emergenza Coronavirus è sotto controllo (in Corea del Sud, per esempio, Peninsula ha appena registrato ottimi risultati al botteghino) e persino in aree degli Stati Uniti giudicate “sicure”. La major, secondo quanto afferma Deadline, intende assolutamente far uscire il film al cinema ed è ben consapevole che 2/3 degli incassi potenziali proverranno dai mercati internazionali, quindi non ha alcuna intenzione di mettere in difficoltà l’esercizio cinematografico. Inoltre ha sviluppato una campagna marketing più snella, incentrata più sul digital e meno sulla televisione e le affissioni, e sarebbe pronta a farla partire non appena comunicherà la nuova data.

Nel frattempo in paesi come la Francia (e presto in Germania) sono stati varati incentivi per incoraggiare i distributori locali a far uscire i propri film nella stagione estiva: non sono molti ad aver aderito, vista l’assenza di grossi blockbuster a sostegno del ritorno in sala, ma è un inizio, e c’è chi pensa a una rivincita del cinema indipendente e locale in un momento in cui vi sono molte più sale disponibili.

E in Italia? Da qualche giorno le riaperture rallentano, il box-office è per metà alimentato dalle arene estive e ci sono cinema che, dopo il rinvio a data da definirsi di Onward (dovuta allo scarso numero di cinema aperti), hanno deciso di richiudere i battenti, in un assurdo circolo vizioso. L’attuale data di uscita di Tenet è fissata per il 26 agosto, ma possiamo immaginare che verrà spostata in linea con le decisioni che annuncerà dall’america la Warner.