A più di un anno da Avengers: Endgame e dalle prime allusioni in merito ad un potenziale e colossale nuovo evento cinematografico, in una recente intervista con BroBible i fratelli Russo hanno parlato del fatto che se mai torneranno alla Marvel sarà per qualcosa di “ancora più colossale di Endgame” a livello di evento, qualcosa che superi la Saga dell’Infinito come portata, tornando a parlare di Secret Wars e della possibilità di adattare il progetto per il Marvel Studios.

Nell’intervista, Joe Russo spiega perchè proprio Secret Wars e cosa ha significato per lui:

Sai, ho letto Secret Wars quando avevo 10 o 11 anni, un progetto ambizioso e colossale unire tutti gli eroi. È stato uno dei primi grossi fumetti a farlo, per me è stato un evento narrativo senza precedenti, insieme a quello che succede quando metti tutte queste personalità così diverse insieme nello stesso luogo. Ho adorato anche l’idea di far sì che i cattivi collaborassero con gli eroi e dovessero fare squadra insieme, ci piacciono (a me e Anthony) le relazioni complicate tra eroi e cattivi, e i cattivi che credono di essere gli eroi della propria storia, qualcosa che è presente come concetto in Secret Wars. Realizzare qualcosa della portata di Infinity War è direttamente collegato al sogno proibito di realizzare in futuro qualcosa come Secret Wars, che è ancora più colossale.

Anthony ha poi aggiunto:

Si tratterebbe del film più colossale che si possa immaginare, è questo che ci emoziona veramente – l’ambizione è ancora più grande di quella che è servita per realizzare la Saga dell’Infinito.

Cosa ne pensate? Sareste curiosi di vedere Secret Wars adattato sul grande schermo? O pensate che a livello di trama ci siano eventi più interessanti nel panorama Marvel da approfondire? Magari Secret Empire?

