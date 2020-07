Nel weekend in cui originariamente doveva uscire, è(2017) a piazzarsi in testa al box-office americano con 467mila dollari in 527 cinema. Seguono, con 467mila dollari in 462 cinema, e Bohemian Rhapsody , con 240mila dollari in 376 cinema.

Sono passate 18 settimane dalla chiusura dei cinema negli Stati Uniti, nel frattempo la maggior parte dei (pochi) incassi arriva dai drive-in e dai cinema (principalmente indipendenti) che sono riusciti a riaprire. Nel weekend appena trascorso Deadline afferma che tra i 1200 e i 1500 cinema hanno proiettato qualcosa (su un totale di circa 5000 cinema esistenti).

Da tempo studios come la Warner, la Universal e la Disney stanno mettendo a disposizione degli schermi attivi il proprio catalogo. Quest’ultima, in particolare, ridistribuisce i propri titoli solo in determinati weekend, tant’è che L’impero colpisce ancora dopo essersi piazzato in testa una settimana fa ora è sparito dalla classifica. Gli unici film inediti in top-ten sono Relic, che si avvicina al milione di dollari complessivo, e Most Wanted, mentre The Wretched è fuori dalla top-ten e ha raggiunto gli 1.7 milioni di dollari.

INCASSI USA 17-19 LUGLIO 2020

LA BELLA E LA BESTIA – $467.000 IRON MAN – $430.000 BOHEMIAN RHAPSODY – $240.000 JURASSIC PARK – $210.000 I GOONIES – $202.000 RELIC – $177.500 / $825.600 I GREMLINS – $155.000 GHOSTBUSTERS – $105.000 MOST WANTED – $103.000 / $317.600 LO SQUALO – $102.000

Fonte: Deadline