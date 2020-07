A pochi giorni dalla conferenza stampa della 77esima edizione del Festival di Venezia , è stata annunciata ieri la lineup della 35esima edizione della Settimana Internazionale della Critica, sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani che si terrà al Lido dal 2 al 12 settembre.

Sette le opere prime in concorso e due gli eventi speciali, tutti in anteprima mondiale, selezionate da Giona Nazzaro, Paola Casella, Simone Emiliani, Beatrice Fiorentino e Roberto Manassero.

50 O DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN LA PLAYA | 50 OR TWO WHALES MEET AT THE BEACH

Film d’apertura



Film di chiusura

Annunciati anche i cortometraggi in concorso nella sotto-sezione SIC@SIC:

Cortometraggio di apertura

Cortometraggio di chiusura

Il commento di Giona A. Nazzaro:

Giunto al quinto giro di boa, SIC@SIC si conferma la palestra nella quale il giovane cinema italiano inizia a prendere le misure al mondo. Con la collaborazione di Istituto Luce-Cinecittà, la Settimana della Critica ha creato un punto di riferimento per il cinema italiano. Un serbatoio di futuro, mai così necessario come in questo momento storico, un luogo nel quale le trasformazioni che viviamo quotidianamente diventano immagine e racconto. Il programma è inaugurato da Les aigles de Carthage, omaggio alla rivoluzione tunisina in forma di poesia calcistica, firmato da Adriano Valerio, autore di Banat, rivelato dalla SIC nel 2015. In chiusura, Zombie di Giorgio Diritti, realizzato nel quadro della Fondazione Fare Cinema di Marco Bellocchio, uno struggente romanzo di formazione infantile. Fra questi due estremi, i magnifici sette della competizione: Le mosche di Edgardo Pistone, stilizzato racconto di strada partenopeo; J’adOr di Simone Bozzelli, crudele racconto di gioventù fra desiderio e violenza; Gas Station di Olga Torrico, cinema di poesia sospeso fra racconto in prima persona e archivio; Where the Leaves Fall di Xin Alessandro Zheng, riflessione su esilio e identità fra Cina e Italia; Adam di Pietro Pinto, visionario esempio di fantascienza metafisica; Accamòra di Emanuela Muzzupappa, viaggio intorno alle radici memore di De Seta; Finis Terrae di Tommaso Frangini, avventura esistenziale che evoca addirittura echi di Antonioni. Siamo pronti a scommettere che nelle immagini di questi sette cortometraggi si celi un pezzo di futuro del cinema italiano.