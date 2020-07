Netflix ha diffuso in rete le prime immagini ufficiali di All Together Now, film di stampo drammatico (precedentemente intitolato Sorta Like a Rock Star) con protagonista Auli’i Cravalho (doppiatrice in lingua originale di Vaiana nel film Disney Oceania) diretto da Brett Haley (Hearts Beat Loud).

Adattato da Ol Parker, il film segue la storia di Amber Appleton, una ragazza che vive in un autobus. Da quando il fidanzato della madre è entrato in gioco, lei, la madre e il loro cane Bobby Big Boy vivono accampati nel retro di Hello Yellow (autobus scolastico della madre). Autoproclamata principessa della speranza e ragazza portatrice di ottimismo, Amber si rifiuta di accettare le cose negative. Decide invece di concentrarsi sul benessere della madre alcolista e dei suoi eccentrici amici: una madre che sta crescendo un figlio autistico, un nichilista ottuagenario, una gang di videogiocatori incalliti e un veterano di guerra appassionato di scrittura haiku. Una tragedia improvvisa tuttavia minerà la positività di Amber.

Il film è tratto dall’opera letteraria scritta da Matthew Quick (Il Lato Positivo).

Del cast fanno parte anche Rhenzy Feliz, Judy Reyes, Justina Machado, Taylor Richardson, C.S. Lee, Anthony Jacques Jr. e Gerald Waters.

Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 28 agosto. Potete vedere le immagini nel link qua sotto:

OK everybody get together for a first look at ALL TOGETHER NOW, a touching teen drama starring @auliicravalho, based on Matthew Quick’s novel “Sorta Like a Rock Star." On Netflix globally 28 August! pic.twitter.com/hWFcJMNXQZ — NetflixFilm (@NetflixFilm) July 21, 2020

Cosa ne pensate di queste foto di All Together Now? Diteci la vostra nei commenti!

FONTE: Netflix/Twitter