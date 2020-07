La star diRay Fisher ha parlato di un’ingiustizia nei confronti di un membro della troupe del film di Zack Snyder poi passato nelle mani di Joss Whedon.

Tutto è partito da un articolo di Variety dedicato all’impegno di Hollywood a mostrare più attori neri davanti alla macchina da presa, spostando però l’attenzione su chi lavora dietro alla cinepresa, come parrucchieri e truccatori che non hanno lo spazio che meritano.

L’attore ha così deciso di raccontare un episodio spiacevole:

Nonostante le mie svariate richieste, il mio barbiere (Wayne Nembhard) non è stato accreditato in alcun modo per il suo lavoro per la versione cinematografica di Justice League. Wayne ha lavorato con noi per TUTTE le riprese principali (8 mesi) e per gran parte di quelle aggiuntive.

Wayne si è assentato tutto il tempo necessario dal suo prestigioso lavoro – una barbieria di nome Extreme Cutz a St. Albans, nel Regno Unito – per lavorare con noi. A quanto so, è stato l’unico nero ad aver mai messo piede nel reparto trucco e acconciature. Mi ha spezzato il cuore (e lo stesso è successo a Wayne) guardare i titoli di coda e non vedere il suo nome.

Quando Zack mi ha parlato della Snyder Cut gli ho fatto una sola richiesta: dar credito a Wayne per il suo lavoro. Zack era sconvolto che Wayne non fosse stato inserito nei titoli di coda della versione cinematografica e mi ha assicurato che invece sarebbe assolutamente successo nel in “Zack Snyder’s Justice League”.

Il punto non è il film. Queste cose scavano più a fondo dell’estetica artistica.

Responsabilità > Intrattenimento