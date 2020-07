La nuova edizione del Comic-Con di San Diego sarà molto diversa dal solito. Tuttavia la Mondo rimane ancora in pista con il suo personale Comic-Con. E proprio in queste ore ha diffuso in rete i nuovi poster artistici dedicati a film comedi Christopher Nolan,

Il primo (con una variant) è firmato dall’artista Oliver Barrett. Quello di Star Wars (con una variant) intitolato “The Ways of the Force” è invece firmato da Martin Ansin. Il terzo è opera invece dell’artista Attack Peter.

Potete vedere tutti i poster qua sotto:

Quest’anno tutti potranno partecipare al Comic-Con di San Diego gratuitamente, a partire dall’esposizione dell’Exhibit Hall che sarà, ovviamente, virtuale e coinvolgerà gli standisti più famosi (come Sideshow) con promozioni, speciali e prodotti in edizione limitata realizzati appositamente per l’occasione.

Non mancheranno poi i classici panel esclusivi su fumetti, videogiochi, film e fumetti, oltre a varie attività cui i fan potranno partecipare da casa.

I fan potranno stampare i badge e indossarli con fierezza, ciononostante la fiera sarà completamente gratuita e non ci saranno limiti di capienza. L’hashtag ufficiale sarà #ComicConAtHome e verrà incluso in tutte le attività.

Cosa ne pensate di questi suggestivi poster Mondo? Diteci la vostra nei commenti!

FONTE: SlashFilm