Il nome diè oramai sulla cresta dell’onda e, dopo grandi ruoli in prodotti di successo come, è pronto ad affiancarein, la cui produzione sembra essere pronta a ripartire.

L’attore si è aperto in un’intervista con GQ parlando dell’emozione del recitare accanto a Keanu Reeves e dell’essere diventato un punto di riferimento per la comunità musulmana, mantenendo il suo nome anche in ambito artistico:

Ho dato di matto circa una settimana fa. Me ne stavo per i fatti miei, rilassandomi, e di colpo ho realizzato “Oh, ca**o, sono in Matrix!”. Non posso dire molto a riguardo ma è un film davvero importante e tocca temi che dovrebbero essere discussi dalle persone nel 2020,2021, 2022. Keanu e io siamo usciti ogni tanto e lui è così elettrizzato a riguardo – prendo un sacco di energia da lui. […]

Il mio nome non è proprio il classico che sceglieresti così, dal nulla – Yahya Abdul-Mateen II non è di certo John Wayne, non è di certo il nome del tizio più pagato in ogni film o su ogni locandina. Penso che sia per questo che è così d’ispirazione per le persone. Ricevo molti messaggi del genere che mi ringraziano per dare rappresentanza alla comunità musulmana, molti pensavano di cambiare il proprio nome ma ora si sono ricreduti.

Per molti attori e artisti in tutto il mondo, l’America è la destinazione finale. Quindi, essere io stesso il nome in cima alla lista dei più pagati per Candyman, il mio nome scritto a caratteri cubitali per Aquaman, e ora accanto a Keanu Revves per una grande produzione come Matrix, è qualcosa di veramente colossale.

Sentirmi riconosciuto, cavarmela da solo, andare nei programmi e sentir dire il mio nome per intero… è di grande ispirazione per molti.