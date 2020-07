In una recente intervista con Variety ha parlato dei suoi numerosi e diversi ruoli, accennando anche alla sfida di interpretare la regina Elisabetta nella nuova stagione die a ciò che ha significato per lei il ruolo di Dolores Umbridge nella saga di Harry Potter , forse il ruolo per cui è più nota al grande pubblico.

Di seguito un estratto:

Hai parlato di Dolores Umbridge come un personaggio “orribile”, ruoli come questi sono divertenti da recitare?

Assolutamente! Sono i migliori. Puoi addentrarti in posti in cui non ti sarebbe permesso, ed è molto, molto interessante. Queste persone, così prive di felicità e non amate, vanno sempre a finire in posti oscuri perché è tutto quello che conoscono, non possono farne a meno. È sempre affascinante guardare al percorso della vita di certe persone, per creare tu stesso la tua narrazione e scoprire le motivazioni dietro alle loro azioni. Persone come la signora Lovett ad esempio; è come un animale, si aggrappa a tutto con gli artigli pur di riuscire a sopravvivere. È disperata. Oppure ci sono persone con una terribile infanzia e che hanno sperimentato cose orribili durante la loro esistenza, tanto da ritrovarsi senza speranza e privi di empatia.

Questo mi fa venire voglia di vedere un prequel su Dolores Umbridge.

(Ride) Sì, “Umbridge: Le origini!”

È comunque un ruolo memorabile che molte persone hanno visto quando erano solo dei bambini. Le persone tendono a scansarsi o a rannicchiarsi quando ti vedono?

Sì! Un pochino, sì! E lo capisco! Il potere di quel personaggio e di come è stato scritto era ed è spaventoso. Capisco perché i bambini dell’epoca abbiano quel ricordo di me così vivido impresso nella memoria. E sono davvero molto grata per quel ruolo. Si è rivelato molto più serio di quanto avessi immaginato, considerato poi tutti gli strati di rosa che indossavo. Harry Potter e l’Ordine della Fenice è stato il primo Harry Potter per David Yates e anche per me ed entrambi eravamo d’accordo sul voler rendere il mio personaggio estremamente serio e minaccioso, senza fronzoli. Doveva essere uno spaccato sulla sua malvagità interiore piuttosto che un banale apparire o sembrare cattivi. Ricordo di essermi confrontata a lungo con la costumista e di come la Umbridge dovesse essere molto soffice all’esterno, in modo da celare quanta malvagità in realtà nascondesse dentro di sè. Non volevamo un aspetto rigido e spigoloso per il personaggio, piuttosto qualcosa di materno e morbido. Tutti gli aspetti dovevano andare in senso opposto a ciò avrei poi dovuto rappresentare. Non volevo nessun tipo di aiuto visivo. Volevo sembrare assolutamente l’opposto di ciò che ero in realtà.