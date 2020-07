A Hollywood sembra essere giunto il momento di ripartire: in un recente articolo dell’ Hollywood Reporter si è accennato a, filmcon, le cui riprese si sono interrotte poco dopo l’inizio della lavorazione , a metà marzo, a causa dell’emergenza Coronavirus.

L’articolo riporta che Netflix starebbe spingendo per ricominciare il prima possibile le riprese del film, che ricordiamo essere stato uno degli investimenti più grandi da parte della piattaforma streaming in termini economici, puntando a fine agosto come periodo ipotetico per dare il via alla lavorazione.

Al cast e alla troupe sarà richiesto di restare in isolamento mettendosi in quarantena per tutta la durata delle riprese (circa 60 giorni).

Il film, che verrà diretto da Rawson Marshall Thurber (Una Spia e Mezzo, Come ti Spaccio la Famiglia), segue un agente dell’Interpol che si mette alla ricerca del ladro d’arte più ricercato del mondo.

Tra i produttori del progetto troviamo Beau Flynn della Flynn Picture Co. e Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per la Seven Bucks Productions.

Per il colosso dello streaming si tratterà di uno sforzo produttivo non indifferente: Deadline suggeriva l’anno scorso un budget di almeno 130 milioni di dollari, anche se non è chiaro se nel frattempo la cifra è stata ritoccata per eccesso o per difetto.

Cos ne pensate del nuovo film Netflix con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot – Red Notice? Ditecelo nei commenti!