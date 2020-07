Nel sesto weekend di riaperture in Italia la situazione al box-office rimane in stallo: in questi giorni addirittura alcuni cinema hanno chiuso, e la maggior parte degli incassi sono arrivati dalle arene estive. Nei quattro giorni dal 23 al 26 luglio sono stati incassati 261.511 euro, con 47.476 biglietti staccati in circa 450 cinema (un anno fa Men in Black International guidava la classifica portando a oltre 4 milioni di euro gli incassi del weekend, per un totale di oltre 600mila biglietti staccati). Il calo rispetto a una settimana fa è di circa il 10%, e di oltre il 90% rispetto all’anno scorso. 282 le arene estive monitorate nel corso del weekend, per un totale di 136mila euro e 25.529 biglietti staccati (parliamo quindi di circa il 50% del totale).

Rimane in testa per il secondo weekend Gli anni più belli, con 13.446 euro e un totale di 5.5 milioni di euro. Subito sotto, Piccole donne incassa 11.221 euro, salendo così a 5.9 milioni di euro, mentre chiude il podio La belle epoque, con 10mila euro e un totale di 1.6 milioni di euro. Prosegue la totale assenza di nuove uscite, mentre i film che sono usciti in sala dopo il lancio digitale, e cioè Favolacce e I miserabili, hanno entrambi raggiunto i 114mila euro complessivi.

BOX-OFFICE ITALIA 23-26 LUGLIO 2020

GLI ANNI PIU’ BELLI – € 13.446 / € 5.517.854 PICCOLE DONNE – € 11.221 / € 5.916.135 LA BELLE EPOQUE – € 10.067 / € 1.601.488 I MISERABILI – € 9.876 / € 114.052 PARASITE – € 8.818 / € 5.652.907 CENA CON DELITTO – € 8.346 / € 5.121.519 LA DEA FORTUNA – € 7.508 / € 8.221.977 ODIO L’ESTATE – € 7.481 / € 7.473.945 JOJO RABBIT – € 7.136 / € 4.003.067 FAVOLACCE – € 6.894 / € 114.026

