Secondo quanto riportato da Deadline Netflix avrebbe stretto un accordo per assicurarsi i diritti (e per realizzare un adattamento cinematografico) di una breve storia dell'orrore in sei parti pubblicata su Reddit

L’opera, che sarà adattata dallo stesso Matt Query insieme a suo fratello Harrison, segue la storia di una coppia, Harry e Sasha, che trovano la casa dei loro sogni in un ranch nell’Idaho. Lui è un soldato tornato nella vita reale, quindi cercano di fare ciò che possono per ottenerla, con una bassa offerta. Alla fine ottengono il ranch ma ben presto scoprono di non essere da soli. I loro vicini li informano infatti che c’è uno spirito malevolo nella valle che si manifesta nell’abitazione nella stessa modalità a ogni inizio stagione. Esistono però alcuni passi da seguire per tenere fuori dalla porta lo spirito. La tensione e la violenza cresceranno ad ogni violento rituale mentre il duello tra gli spiriti e l’ex marine si tramuta in qualcosa di personale.

Scott Glassgold produrrà il progetto attraverso la Ground Control Entertainment insieme alla 21 Laps di Shawn Levy e Dan Cohen e alla Atomic Monster di James Wan e Michael Clear.

