Che perdila Warner stia ragionando su una sorta di distribuzione a scacchiera che prevede l’arrivo della pellicola nei cinema internazionale prima che negli Stati Uniti è cosa risaputa

Consapevole del fatto che in alcune zone esterne agli USA l’endemizzazione del Nuovo Coronavirus in mezzo alle tante necessarie cautele abbia consentito la ripresa di una parvenza di pseudo normalità, fra le quali l’apertura dei cinema, la Warner starebbe infatti ponderando la possibilità di far esordire la pellicola di Nolan prima a livello internazionale e poi a livello domestico.

A non essere ancora del tutto chiara e la finestra che separerebbe queste due release, una finestra che dovrebbe assestarsi intorno alle due settimane.

D’altronde, per un settore così fortemente dipendente dal prodotto “Made in America” avere la possibilità di proporre una pellicola come Tenet sarebbe una vera e propria boccata d’ossigeno specie ora che le varie major hanno sì giurato “fedeltà alla sala” rimandando però la quasi totalità delle pellicole al 2021, tanto che questa dichiarazione d’intenti potrebbe trovarsi poi accompagnata da un settore anche più in ginocchio di quanto non sia attualmente per non avere avuto la facoltà di proporre della “carne fresca” con cui ricordare alle persone che i cinema esistono ancora.

In mezzo a tutto questo bailamme ci si mette anche Regal Cinemas che con un aggiornamento – poi rimosso – dal proprio sito ha annunciato che Tenet arriverà nei cinema americani a partire dal 4 settembre.

And here we go. #TENET US launch September 4 according to Regal https://t.co/WGZAR8BjgP pic.twitter.com/KDKP3dRT7q — Anton Volkov (@antovolk) July 26, 2020

Tenet: i dettagli e la sinossi

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.

Il cast di Tenet include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet è stato scritto e diretto da Nolan ed è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. Emma Thomas e Nolan sono produttori con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson. Girato in sette nazioni differenti, il film verrà distribuito al cinema dalla Warner Bros. Pictures.