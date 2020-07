Si vocifera da un bel po’ di tempo che Fratello Voodoo farà il suo debutto nell’Universo Cinematografico Marvel in, il sequel del film di Scott Derrickson che sarà diretto da Sam Raimi.

Nelle scorse ore su Reddit alcuni utenti hanno cercato di suggerire un giusto interprete per il personaggio sopracitato. E il nome tirato in ballo per il ruolo dai fan è quello di Daveed Diggs, attore visto recentemente nell’adattamento Netflix di Snowpiercer e anche nel musical Hamilton su Disney+.

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel di Doctor Strange è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022.

Le riprese si terranno in Norvegia e ai Longcross Studios di Londra.

Il film vedrà nuovamente nel cast Benedict Cumberbatch nei panni dell’iconico supereroe ed era stato annunciato come il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror: “Sarà il primo cinecomic terrificante dell’Universo Cinematografico Marvel”, aveva promesso Scott Derrickson, che però a gennaio ha lasciato il film per divergenze creative.

Accanto a Benedict Cumberbatch nel cast troveremo Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch. Il film avrà una certa rilevanza perché per la prima volta un progetto Marvel Studios sarà direttamente collegato con una serie Disney +. In questo caso si tratta di WandaVision.

FONTE: ComicBook