La Sony e la 3000 Pictures di Elizabeth Gabler collaboreranno per realizzare un adattamento cinematografico di, romanzo di prossima uscita scritto da

L’opera segue la storia di Klara, un’amica artificiale con eccezionali qualità di osservazione, che, dalla sua postazione in un negozio osserva il comportamento di tutti coloro che entrano nello store. Il romanzo offre uno sguardo al nostro mondo che cambia attraverso gli occhi di un indimenticabile narratore che si interroga su una domanda fondamentale: cosa significa amare?

Il romanzo sarà pubblicato negli Stati Uniti a marzo del prossimo anno dalla Alfred A. Knopf. Ishiguro, ricordiamo, ha vinto il Premio Nobel per la letteratura nel 2017. L’autore vinse anche il premio Booker per il romanzo “Quel che resta del giorno”.

Anche David Heyman (Harry Potter) si occuperà della produzione con la Heyday Films.

Tra le altre opere di Kazuo Ishiguro ricordiamo anche Un pallido orizzonte di colline (A Pale View of Hills, 1982), Un artista del mondo fluttuante (An Artist of the Floating World, 1986), Quel che resta del giorno (The Remains of the Day, 1989), Gli inconsolabili (The Unconsoled, 1995), Quando eravamo orfani (When We Were Orphans, 2000), Non lasciarmi (Never Let Me Go, 2005) e Il gigante sepolto.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto basato sul romanzo di Kazuo Ishiguro? Diteci la vostra nei commenti!

FONTE: Deadline