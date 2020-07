È l’horror indipendentea guidare la classifica americana del weekend: distribuito in circa 250 cinema da IFC, il film diretto daha incassato circa 403mila dollari, secondo i dati riportati da Deadline . La pellicola è stata proiettata nei cinema drive-in e contemporaneamente distribuita in PVOD. Nel corso di questi mesi di paralisi dell’industria cinematografica, IFC ha proposto diversi film inediti nel circuito drive-in, ottenendo dei discreti successi: parliamo, oltre a The Rental, anche di(1.7 milioni di dollari complessivi) e(902mila dollari complessivi).

Al momento ci sono 1.500 cinema aperti negli Stati Uniti (sugli oltre 5000 complessivi), e che è molto complicato tenere traccia degli incassi viste le continue riaperture chiusure a causa dei focolai di Coronavirus e delle relative restrizioni. Al momento non è ancora chiaro quando riapriranno mercati chiave come New York, la California, il New Jersey, l’Ariziona, la Pennsylvania e il Maryland, e nel frattempo sono i drive-in a farla da padroni. Nel corso delle prossime settimane le grandi catene cinematografiche come AMC, Regal e Cinemark riapriranno progressivamente i battenti, inizieranno a uscire i primi “nuovi” film e la situazione dovrebbe lentamente migliorare. Ma è emblematico il fatto che anche in questo contesto sia un film inedito a guidare la classifica.

INCASSI WEEKEND 24-26 LUGLIO 2020