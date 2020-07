, il cinecomic diretto da Josh Boone, è stato uno dei protagonisti dell’edizione @Home del Comic-Con di San Diego.

Vi abbiamo già segnalato alcune interessanti dichiarazioni che il filmmaker ha rilasciato alle varie testate che l’hanno intervistato a margine dell’evento (le trovate tutte in questo approfondimento), ma in un inciso della chiacchierata fatta con Collider, il regista di The New Mutants ha toccato una questione di cui si è discusso moltissime volte sulla stampa di settore, BadTaste incluso, ovvero la possibilità che il lungometraggio saltasse la sala per approdare direttamente in streaming.

In maniera più “semplice” del previsto, è una strada che a quanto pare non può essere percorsa per ragioni relative ai vincoli contrattuali.

Ecco cosa ha detto Josh Boone:

Con la maggior parte dei film vengono firmati contratti che garantiscono la distribuzione in sala per questo devono prima arrivare al cinema prima di andare in digital. Poi vogliamo anche che le persone possano vederlo al cinema, ma chiaramente è una cosa che va fatta nel momento in cui è sicuro poterlo fare.

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair).

I 20th Century Studios hanno sviluppato il film con Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix) alla produzione assieme a Lauren Shuler Donner, si tratterà di uno spin-off della saga degli X-Men. Boone si è occupato anche della sceneggiatura assieme a Knate Gwaltney.

I Nuovi Mutanti sono comparsi in una graphic novel Marvel del 1982, diventando poi un albo mensile nel 1983. Il team era composto da un gruppo di giovani aspiranti X-Men che frequentava la scuola di Charles Xavier e includeva Dani Moonstar, Sunspot, Wolfsbane, Cannonball, Karma, e in seguito avrebbe accolto Magik, sorella minore di Colosso, Warlock e Cypher.

