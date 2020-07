, noto comein Italia, non viene certo ricordato con piacere da parte dei fan dei mutanti della Marvel e, a quanto pare, si tratta di un sentimento provato anche da uno dei suoi interpreti, l’ex calciatoreche nella pellicola diretta da Brett Ratner ha interpretato

L’attore ne ha parlato insieme a Comic Book Movie in una recente intervista in cui ha ammesso di essersi sentito letteralmente preso in giro.

Ecco cosa ha raccontato Vinnie Jones al sito citato circa l’esperienza sul set di X-Men 3:

No, non si è trattato del personaggio per cui avevo firmato. Amavo quella parte, ma, fondamentalmente, sono stato preso in giro. Avevo firmato grazie a Matthew Vaughn per quello che era un ottimo personaggio in una sceneggiatura sensazionale in cui Fenomeno risultava davvero grandioso. Avevo firmato per tre film, cosa che ti dovrebbe far capire quanto le mie intenzioni fossero serie. Ma Brett Ratner ha cambiato tutto. In pratica me ne stavo nella mia roulotte per la metà del tempo. Una delle mie più grandi delusioni lavorative di sempre, mi ritrovavo a pensare “ma che ci faccio qui?”. Non era lo stesso Fenomeno per cui avevo firmato il contratto, avevano rimosso completamente la sua storyline, i suoi tratti distintivi, intere battute. Ricordo di aver avuto due meeting con Ratner in cui mi rassicurava che “sì sì, tornerà tutto, stanno riscrivendo la cosa proprio mentre stiamo parlando” ma poi non si è visto un ca**o. La cosa che m’infastidisce è che i fan sono arrivati a incolpare me! Che non avevo nessuna ca**o di colpa. Non avevo firmato per quello che avete visto. Il Fenomeno che avete visto non era il Fenomeno per cui avevo firmato insieme a Matthew Vaughn. Una cosa che mi manda in bestia ancora oggi. So cosa significa per i fan e mi sono spesso sentito come un capro espiatorio perché nessuno ha mai preso le mie difese. Nessuno ha mai detto “fermi tutti, Vinnie non ha colpe perché il suo personaggio è stato completamente modificato”. Fondamentalmente ero come una comparsa.