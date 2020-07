Stando a quanto pubblicato dall’ Hollywood Reporter , Disney+ ha messo in sviluppo un nuovo film a tema Halloween.

La pellicola, intitolata Spooked, sarà una commedia soprannaturale prodotta da Dan Lin e Jonathan Eirich della casa di produzione Rideback.

In cabina regia ci sarà il cineasta irlandese Peter Foott, noto per aver diretto The Young Offenders. I dettagli della trama sono sotto chiave, ma la storia dovrebbe ruotare attorno alla notte di Hallowen in cui succede qualcosa di soprannaturale: tutti i ragazzini in strada impegnati a fare “dolcetto o scherzetto” si ritrovano a essere trasformati nei personaggi da cui sono vestiti.

Tyler Burton Smith ha scritto la sceneggiatura del progetto acquistata da Disney+ e che ora subirà qualche rimaneggiamento da parte di Foott.

Mark Bauch figurerà come produttore esecutivo. Restando in tema Disney+, qui di seguito potete scoprire le novità di agosto:

In ordine avremo:

Howard: La vita, le parole;

Alex & Co. – Stagioni 2-3;

I Greens in città – Stagione 1;

Big Hero 6 – La serie – Stagione 1;

Magic Camp;

La famiglia Proud – Stagioni 1-2;

The Greatest Showman;

Phineas e Ferb Il film: Candace contro l’universo;

Bear Grylls: Celebrity Edition

Cosa ne pensate? Curiosi di scoprire nel dettaglio come sarà il nuovo film su Halloween prodotto da Disney+? Ditecelo nei commenti!

Fonte: THR