The Space Cinema, la seconda catena cinematografica più grande d’Italia di proprietà del gruppo internazionale VUE, ha annunciato il piano ufficiale per le riaperture dei restanti cinema. Avverrà in due fasi, tra il 14 e il 19 agosto, in vista di importanti uscite cinematografiche come

Ecco il comunicato:

APERTURE CINEMA

Siamo felici di informarvi che The Space Cinema si prepara a dare il bentornato al pubblico dei suoi cinema. Dopo la prima fase di ripartenza a giugno, riapriamo i restanti cinema in due fasi: un primo gruppo di cinema a partire da venerdì 14 e i restanti da mercoledì 19 agosto.

Attualmente aperti

· Silea · Casamassima · Grosseto · Bologna

aperture dal 14 Agosto

· Beinasco · Milano Odeon · Montebello della Battaglia · Lugagnano di Sona · Pradamano ·Sestu · Torri di Quartesolo · Trieste · Corciano · Montesilvano · Parma Campus · Napoli · Catanzaro · Belpasso · Salerno

aperture dal 19 Agosto

· Vimercate · Firenze · Terni · Roma Moderno · Cerro Maggiore · Genova · Guidonia · Lamezia · Limena · Livorno · Nola · Quartucciu · Roma Parco de Medici · Rozzano · Surbo · Torino

Info Biglietti

I biglietti già acquistati per spettacoli previsti durante le giornate di chiusura saranno sostituiti con un buono valido diciotto mesi dalla data di emissione. Invitiamo quindi i clienti a presentarsi presso il cinema per il quale avevano acquistato i biglietti con la stampa PDF ricevuta via mail o con il biglietto cartaceo per ritirare il buono.

Info Card

EASY CARD, THE SPACE CARD

La validità di EasyCard e The Space Card con eventuale credito residuo è stata estesa fino al 30/11/2020.

CHRISTMAS CARD

I clienti in possesso di Christmas Card, in cui sono presenti ancora ingressi non utilizzati, dovranno presentare la card presso il cinema dove è stata acquistata per ricevere un buono, valido per un numero equivalente di ingressi, con scadenza 30/11/2020.

THE SPACE PASS

Il pagamento delle rate mensili è stato sospeso e riprenderà alla riapertura del cinema (o il mese successivo se la rata di Marzo è già stata addebitata), mentre la scadenza delle tessere annuali sarà prolungata per un periodo pari a quello di chiusura del cinema. Il servizio clienti dedicato è a disposizione all’indirizzo: clientipass@thespacecinema.it

Per eventuali altri chiarimenti invitiamo a scriverci all’indirizzo gestionechiusura@thespacecinema.it