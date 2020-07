Variety riporta che) e l’attricesi uniscono al nuovo progetto Universal,, basato sull’omonimo racconto breve di

La storia gira attorno a una giovane famiglia che si trasferisce in una casa che ha una voragine sul retro, scoprendo che in modo misterioso restituisce in maniera intatta tutti gli oggetti che cadevano al suo interno rotti o distrutti.

L’annuncio è stato dato mercoledì, dopo che Issa Rae ha ricevuto la candidatura per la migliore serie e come migliore attrice in una serie per la quarta stagione di Insecure, della HBO. Rae sarà produttrice e probabilmente sarà anche nel cast.

Jordan Peele produrrà Sinkhole insieme a Win Rosenfeld tramite la loro Monkeypaw Productions insieme, appunto, anche a Issa Rae e alla sua Issa Rae Productions. Lyna Krow figurerà come produttrice esecutiva.

Peele, ricordiamo, figurerà come produttore anche di Candyman, il nuovo film diretto da Nia DaCosta e basato sul celebre franchise horror. Attualmente la data di uscita del film nelle sale americane è fissata al 16 ottobre, la data che inizialmente avrebbe dovuto accogliere Halloween Kills.

Fonte: Variety