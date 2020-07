La Annapurna Pictures ha acquistato i diritti di sfruttamento di, il romanzo di Rachel Yoder, che avrà per protagonista

Yoder scriverà la sceneggiatura e sarà produttrice esecutiva assieme a Megan Ellison, Sue Naegle and Sammy Scher della Annapurna, mentre Adams e Stacy O’Neil produrranno con la loro Bond Group Entertainment.

Nightbitch esplora la vita di una madre attraverso il filtro di una commedia nera. La storia segue un’ex-artista che va in maternità dopo la nascita di suo figlio e inizia a temere di essere in procinto di trasformarsi… in un cane.

L’adattamento cinematografico segna la quinta collaborazione tra la Annapurna Pictures e Adams, che in passato hanno collaborato a The Master, American Hustle L’apparenza inganna, Lei e Vice.

Il libro di Yoder sarà pubblicato dalla Doubleday nel corso dell’estate 2021. Rivedremo l’attrice in La donna alla finestra, il nuovo film di Joe Wright tornato alla regia dopo L’ora più buia con un cast d’eccezione.

Scritto da Tracy Letts, il film è basato sul romanzo omonimo di A.J. Finn che ha debuttato in vetta alla classifica dei bestseller del New York Times e rimane uno dei titoli di narrativa per adulti più venduti dell’anno.

Che ne dite di questo nuovo progetto con Amy Adams? Ditecelo nei commenti!

Fonte