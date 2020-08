Secondo quanto riportato da Deadline Ariel Winter (Modern Family) sarebbe stata scelta per entrate nel cast di, commedia-thriller ambientata durante i primi giorni di quarantena a causa del COVID-19 che sarà diretta dai fratelli, qui al loro debutto alla regia.

L’opera, scritta dagli stessi fratelli Baer, ruota attorno a sei amici che partecipano a una festa virtuale a sorpresa. I ragazzi scopriranno poi che una loro amica è scomparsa durante il compleanno.

Del cast fanno parte anche Luke Benward (Voglio una Vita a Forma di Me) Ashley Argota (The Fosters), Brielle Barbusca (Big Time Adolescence), Sterling Beaumon (The Killing), Jack Griffo (Alexa & Katie), Khylin Rhambo (Teen Wolf) e Kara Royster (Pretty Little Liars).

I fratelli Beaumon e Benward produrranno anche il progetto insieme alla Winter, Nicole Smolen e a Austin Seltzer.

Ariel Winter è principalmente conosciuta al grande pubblico per aver vestito i panni di Alex Dunphy nella pluripremiata serie Modern Family. Tuttavia è apparsa anche in serie tv come Law & Order: Unità Speciale, La legge di Milo Murphy e ha prestato la propria voce come doppiatrice per progetti animati come Phineas e Ferb e Sofia la Principessa.

Cosa ne pensate di questo progetto con Ariel Winter? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!