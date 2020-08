ha annunciato oggi di aver realizzato una nuova versione di: intitolato, questo nuovo montaggio del film rende più chiari, a detta sua, alcuni passaggi e verrà proeittato in anteprima il 21 agosto in Piazza Maggiore a Bologna, nell’ambito della rassegna Il Cinema Ritrovato organizzata dalla Cineteca.

Ecco le parole dello stesso regista:

L’idea di rimettere le mani su “Gomorra” nasce in seguito a una proiezione che ho fatto con mio figlio, che ha la stessa età del film: dodici anni. Rivedendolo con lui mi sono ritrovato spesso a dover spiegare dinamiche che non erano chiare nel racconto. Già questo non era un buon segno, e arrivati a una scena dell’episodio del sarto, Nicola mi ha chiesto: “Papà, ma cosa sta succedendo?”. Io guardavo il film con gli occhi dello spettatore, erano passati tanti anni e non ricordavo più niente. Così mi sono ritrovato io stesso a non capire cosa stesse accadendo in quella scena, e gli ho risposto: “Amore, non lo so”. “Ma come, papà? L’hai fatto tu!”. “Sì, hai ragione, ma che ti devo dire… non lo so!”