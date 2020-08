Nel settimo weekend dalle riaperture dei cinema italiani, calano gli incassi e i biglietti staccati, esi mantiene in testa alla classifica. E ancora una volta, in vista delle aperture del resto delle sale delle grandi catene come UCI e The Space , sono le arene estive a guidare i magri incassi.

Nei quattro giorni dal 30 luglio al 2 agosto sono stati raccolti 252mila euro, per un totale di 47mila biglietti staccati. Una settimana fa erano 289mila euro, con 53mila biglietti staccati: il calo è superiore al 10%. Calano anche i cinema aperti (480, circa il 20% del parco cinematografico complessivo). Oltre 300 gli spettacoli appartenenti ad arene estive, che hanno registrato un incasso complessivo di 134mila euro, pari a circa 26mila ingressi, quindi oltre la metà del totale.

In classifica continuiamo a trovare pellicole di catalogo, tranne Una intima convinzione, film francese distribuito da Movies Inspired che è riuscito a piazzarsi al nono posto. Rimangono poi in top-10 le due nuove uscite “miste” (sono disponibili anche in digitale) delle riaperture: Favolacce e I miserabili.

INCASSI ITALIA 30 LUGLIO / 2 AGOSTO 2020

GLI ANNI PIU’ BELLI – € 19.848 / € 5.549.460 CENA CON DELITTO – KNIVES OUT – € 11.214 / € 5.135.579 LA DEA FORTUNA – € 10.062 / € 8.238.550 FAVOLACCE – € 9.994 / € 133.661 PARASITE – € 9.752 / € 5.679.128 JOJO RABBIT – € 7.336 / € 4.016.782 I MISERABILI – € 6.524 / € 123.838 JOKER – € 6.373 / € 29.623.727 UNA INTIMA CONVINZIONE – € 5.704 / € 6.329 PICCOLE DONNE – € 5.686 / € 5.927.290

Fonte: cinetel