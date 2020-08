È quasi il momento di tornare a Hogwarts! E in occasione del 40° anniversario diWarner Bros. Consumer Products e K-Swiss hanno presentato delle nuove sneaker a tema potteriano.

La prima linea, ideata sul design delle Classic 2000, CR-Terrati, Caprina e GSTAAD ’86 sono dedicate alle casate di Hogwarts, ovvero Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde. La seconda è basata sul design delle Court Pro II e mostrano sempre le case della Scuola di Magia e Stregoneria ma in stile squadre di Quidditch.

Le calzature sono acquistabili sul WBShop e sullo shop di K-Swiss.

Potete vedere le immagini di tutte le scarpe qua sotto:

Qua sotto trovate la sinossi di di Pietra Filosofale, prima opera della saga potteriana:

Questo per Harry è il primo anno alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. In occasione del suo undicesimo compleanno ha scoperto di non essere un bambino normale, rimasto orfano dei genitori e allevato dagli zii, Petunia e Vernon Dursley, ma di essere in realtà figlio di maghi, Lily e James Potter…