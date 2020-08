Dopo Charlize Theron , anche lo sceneggiatore di, Greg Rucka, ha parlato delle possibilità di un sequel per il filmtratto dall’omonima serie di fumetti disponibile da qualche settimana sulla piattaforma streaming.

In un’intervista con DiscussingFilm lo sceneggiatore ha sottolineato che il materiale di partenza è già così ricco da giustificare nuove storie, pur non sapendo quando il colosso dello streaming darà il via libera a un sequel:

Certamente, sì, ci sono state discussioni, ma niente è confermato, e non credo che che ci saranno novità in proposito prima di un bel po’. La decisione di realizzare un altro film sarà presa da persone che hanno responsabilità diverse dalle mie. Se decideranno di farne un altro, sarò pronto a scriverlo.

In merito a un sequel, ricordiamo, Theron aveva spiegato:

Stiamo ancora cercando di promuovere questo, per adesso. Poi vedremo di avere un periodo di riposo e assestamento… ma visto che tutti quanti siamo decisi a farlo (il sequel), sono sicura che quando verrà il momento giusto allora inizieremo a parlarne seriamente.

Durante una chiacchierata virtuale con Seth Meyers, poi, aveva aggiunto, in riferimento a cosa potremo vedere nel sequel e al personaggio di Quynh:

Il personaggio di Quynh è appena accennato in questo film. È la mano destra di Andy e la sua spalla. Erano entrambe tra le prime (immortali) e di conseguenza hanno condiviso un vissuto e un rapporto che non abbiamo esplorato a pieno in questo film. […] Per questo sono emozionata all’idea di poter realizzare un sequel, per esplorare questo rapporto e il personaggio di Quynh, aggiungiamo così un altro personaggio femminile al gruppo e penso che questo renderà le cose ancora più interessanti.

Nel cast principale, oltre a Charlize Theron, troviamo il nostro Luca Marinelli (Lo chiamavano Jeeg Robot), Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange, 12 anni schiavo), Matthias Schoenaerts e KiKi Layne (Se la strada potesse parlare).

Questa la sinossi:

Da secoli il mondo dei mortali è protetto da un gruppo di mercenari capitanato da una guerriera di nome Andy (Charlize Theron). Stranamente i componenti della squadra non possono morire, ma durante una missione questa loro straordinaria capacità diventerà pubblica. Ora tocca ad Andy e all’ultima arrivata Nile (Kiki Layne) aiutare il team a scongiurare il pericolo rappresentato da chi, a qualsiasi prezzo, intende replicare e sfruttare economicamente questo dono.

Alla regia troviamo Gina Prince-Bythewood su una sceneggiatura di Greg Rucka (Lazarus, Wonder Woman). Il film è uscito il 10 luglio su Netflix.

