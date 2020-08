Sono giornate alquanto ricche di aneddoti relativi alla saga disia perché, con il ventennale dell’uscita americana del primo film, sono emersi nuovi dettagli sul comportamento disul set delle pellicole da lui dirette, quanto perché, l’ex calciatore che in X-Men 3 di Brett Ratner ha interpretatoha ricordato, in un’intervista, la pessima esperienza avuta con il cinecomic. Pessima esperienza per cui ha addossato tutta la colpa proprio al regista citato, reo di averlo sostanzialmente derubato di una parte che era decisamente più corposa e articolata nella sceneggiatura per cui aveva deciso di firmare il contratto (trovate tutto in questo articolo ).

Brett Ratner ha deciso di rispondere a Jones con un post su Instagram che è stato poi cancellato, ma il cui testo ci arriva comunque grazie a ScreenRant:

Per chiunque sia interessato, in merito ai commenti che sono stati fatti da Vinnie Jones, secondo cui, in X-Men: Conflitto Finale avrei “dissolto” il personaggio di Fenomeno prendendolo in giro. Tutto quello che posso dire è: troppi mutanti cattivi e troppo poco tempo! Cerchiamo di essere onesti, con Mystica è più semplice allo sguardo! Scherzi a parte, ho girato la sceneggiatura che mi era stata data e non sono stato in grado di ampliare il ruolo di Fenomeno, così come richiesto da Vinnie, per via del pochissimo tempo che avevo per consegnare il film. Ho la massima ammirazione e rispetto per Vinnie Jones e il talento con cui ha dato forma a un personaggio memorabile. Magari un giorno vedremo un film standalone di Fenomeno interpretato da Vinnie Jones! E magari potremo guardarlo su Disney+ in un pub vicino a casa, considerato che potrebbero non esserci più cinema in futuro.