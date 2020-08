Nell’articolo che accompagna gli scatti, sono riportate alcune dichiarazioni del regista che spiega come il prequel sia direttamente collegato a Kingsman 3, il terzo capitolo della saga con Colin Firth e Taron Egerton che potrebbe venir diretto da un altro filmmaker.

Abbiamo piantato i semi di quello che accadrà in Kingsman 3. E si tratterà di un film molto differente. Ora come ora non so cosa voglio fare, è un opportunità che potrei dare a un regista per cambiare le carte in tavola, ma ci sto ancora pensando.