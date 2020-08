Mentre continuano in Nuova Zelanda le riprese dei sequel di il produttore Jon Landau ha condiviso due nuovi concept dedicati a uno dei molti veicoli che vedremo nei film di James Cameron: il Crabsuit.

Si tratta di un veicolo sottomarino che debutterà in Avatar 2 e che vedremo anche nei film successivi. Sappiamo sin dal 2010 che la storia di Avatar proseguirà indagando non solo la superficie di Pandora, ma anche le profondità sottomarine del pianeta: molte riprese in performance capture sono state effettuate in gigantesche vasche d’acqua. Evidentemente gli umani intendono esplorare anche i fondali, e lo faranno con questo veicolo, ispirato evidentemente alla passione di Cameron per i viaggi subacquei.

“Il Crabsuit,” spiega Jon Landau nella didascalia, “Un sommergibile multifunzione guidato dagli umani. Uno dei numerosi nuovi veicoli RDA che vedremo nei sequel di Avatar”.

Ricordiamo che l’emergenza Coronavirus ha costretto la produzione a interrompersi per alcuni mesi. Le riprese in Nuova Zelanda sono riiniziate, ma la Lightstorm Entertainment ha chiesto alla Disney di rinviare i quattro sequel di un anno perchè attualmente è ancora impossibile far ripartire la produzione virtuale in California.

I quattro sequel di Avatar sono in lavorazione dal 2017, ognuno avrà un budget di circa 250 milioni di dollari.

Secondo la nuova scaletta di produzione, la lavorazione di Avatar 2 e Avatar 3 dovrebbe proseguirà fino al 2021, con l’uscita di Avatar 2 fissata per il 16 dicembre 2022, Avatar 3 il 20 dicembre 2023, Avatar 4 il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028.

