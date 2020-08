Secondo quanto riportato da Variety il regista(Stigmate, The Fog – Nebbia Assassina) avrebbe abbandonato il suo incarico come regista per, survivor drama con(Whiplash) le cui riprese sarebbero dovute iniziare entro il mese di agosto in Repubblica Cieca.

Wainwright avrebbe abbandonato la regia del progetto per le consuete “divergenze creative” con lo studio. La produzione è attualmente alla ricerca di un regista. Probabilmente le riprese del lungometraggio slitteranno di qualche settimana.

L’opera segue la storia vera e le vicende di Nick Schuyler, uomo che è riuscito a sopravvivere per ore nelle gelide acque del Golfo del Messico dopo che la sua barca si è capovolta. L’uomo stava pescando insieme a tre sue amici, due dei quali facevano parte degli Oakland Raiders, Marquis Cooper e Corey Smith. L’opera si basa anche sul libro scritto dallo stesso Schuyler insieme a Jere Longman.

Nicholas Mariani si è occupato di scrivere la sceneggiatura del progetto cinematografico.

Di recente abbiamo visto Teller in film come Fire Squad – Incubo di fuoco, Trafficanti, Thank You for Your Service, Bleed – Più forte del destino, Get a Job e in Fantastic 4 – I fantastici quattro, Il prossimo anno lo vedremo invece al fianco di Tom Cruise in Top Gun: Maverick.

Tra i progetti di Rupert Wainwright troviamo invece Stigmate, Ho trovato un milione di Dollari, The Fog – Nebbia Assassina e The Sadness of Sex.

Cosa ne pensate di Not Without Hope con Miles Teller e dell’abbandono del regista? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!