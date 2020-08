Secondo quanto riportato da Variety faranno parte del cast di, nuovo progetto cinematografico del regista argentino Lisandro Alonso (Jauja).

L’opera segue le vicende di un padre, Murphy (Mortensen), un uomo alla ricerca della propria figlia (interpretata dall’attrice danese Viilbjørk Malling Agger) che è stata rapita da un fuorilegge di nome Randall.

Il resto del cast è composto da Rafi Pitts (Soy Nero) e da Jose Maria Yaspik (Mr. Pig). La pre-produzione del film è stata fermata in Portogallo cinque giorni prima dell’inizio delle riprese a causa della pandemia globale.

La compagnia tedesca Komplizen co-produrrà il progetto insieme alla Rosa Filmes (The Death of Louis XIV), alla Woo Films (The Good Girls) e alla 4L label. La Fortuna Films figurerà invece come produttore esecutivo.

Mortensen e Alonso hanno già collaborato insieme per il film del 2014 Jauja. Tra gli altri lavori del regista troviamo anche Liverpool, Fantasma, Los muertos e La libertad.

Di recente abbiamo visto Viggo Mortensen in film com Green Book, Captain Fantastic, Loin des hommes, I Due volti di Gennaio, The Roiad, On the Road e in A Dangerous Method.

