La costumista Lindy Hemming ha parlato con ComicBook die nello specifico delle modifiche al costume indossato da Gal Gadot sul set dei film di Patty Jenkins.

Hemming ha dovuto apportare modifiche su richiesta della regista rispetto a quello visto in Batman V Superman di Zack Snyder:

Quando abbiamo realizzato il costume per il primo Wonder Woman, abbiamo cambiato leggermente il colore, ma anche alcune cuciture su richiesta di Patty. E ovviamente abbiamo dovuto realizzare versioni diverse del costume perché nel caso di quello realizzato da Michael Wilkinson con Zack [Snyder], il grosso del lavoro è stato fatto in studio, perciò non serviva una performance variegata come quella in Wonder Woman.

Per Wonder Woman due, Patty voleva la stessa atmosfera dei film anni ’80. Voleva che il rosso e l’oro del costume spiccassero, perciò abbiamo caricato il colore rendendolo di un tono quasi dolce.