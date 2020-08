Il blocco delle nuove uscite cinematografiche prosegue ormai da sei mesi, e dopo che in Italia i cinema possono riaprire dal 15 giugno si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel: dopo Ferragosto, infatti, inizieranno a uscire in sala i primi film inediti, come Onward – Oltre la magia, Gretel & Hansel, Volevo nascondermi e Tenet.

Ma in questi giorni fanno scalpore gli annunci di alcuni distributori che hanno scelto di lanciare alcuni importanti film direttamente in streaming oppure di accorciare le finestre distributive. Senza fare esplicitamente nomi, l’ANEC (associazione nazionale esercenti cinema) ha diffuso un comunicato in cui esprime disapprovazione per le scelte di alcune di queste distribuzioni che “minano la ripartenza del settore”. Lo riportiamo: